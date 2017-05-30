Е.Зеркаль рассказала, когда должна состояться встреча в нормандском формате

“Я думаю, что вполне реальная встреча летом. Госпожа Меркель очень ангажированная в этот процесс. И предварительно обсуждался вопрос, что эта встреча состоится, когда она вернется с летних каникул”, — сказала Е.Зеркаль.

“Я думаю, что сейчас все понимают, что такого быстрого результата от этого не будет. Но главное, чтобы ситуация не ухудшалась, а была стабильной, чтобы не было прямого противостояния”, — добавила она.

Как сообщал УНН, 30 мая в Берлине завершились переговоры заместителей министров иностранных дел стран “нормандской четверки”.