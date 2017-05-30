О.Зеркаль розповіла, коли має відбутися зустріч у нормандському форматі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль розповіла, що зустріч у нормандському форматі імовірно відбудеться влітку. Про це вона розповіла в ефірі “5 каналу” в програмі “Час. Підсумки дня”, передає УНН.
“Я думаю, що цілком реальна зустріч влітку. Пані Меркель є дуже заангажована в цей процес. І попередньо обговорювалось питання, що ця зустріч відбудеться, коли вона повернеться з літніх канікул”, — сказала О.Зеркаль.
“Я думаю, що зараз всі розуміють, що такого швидкого результату від цього не буде. Але головне, щоб ситуація не погіршувалась, а була стабільною, щоб не було прямого протистояння”, — додала вона.
Як повідомляв УНН, 30 травня у Берліні завершилися переговори заступників міністрів закордонних справ країн “нормандської четвірки”.