А.Ярославский не имеет контрольного пакета акций ХТЗ

Так, на сайте Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка опубликована информация о владельцах более 10% акций ХТЗ состоянию на второй квартал 2016 года. Согласно данным SMIDA, такими владельцами являются ООО "Бриз", "АЛПОРТ Энтерпрайзиз ЛИМИТЕД" (Виргинские острова), "Калвертон истеблишмента ЛИМИТЕД) (Виргинские острова)," ГОЛДЕН ПРОПЕРТЫ Энтерпрайзез ЛИМИТЕД "(Виргинские острова).

На сайте самого Харьковского тракторного завода также нет информации о новом составе акционеров. Последняя публичная информация по этому поводу опубликована в годовом отчете за 2015 год. Согласно ему, акциями ХТЗ обладают те же: ООО "Бриз", "АЛПОРТ Энтерпрайзиз ЛИМИТЕД" (Виргинские острова), "Калвертон истеблишмента ЛИМИТЕД) (Виргинские острова)," ГОЛДЕН ПРОПЕРТЫ Энтерпрайзез ЛИМИТЕД "(Виргинские острова).

Напомним, тем временем у А.Ярославского продолжают убеждать, что он владеет акциями ХТЗ.

"Группа DCH Александра Ярославского официально объявляет о начале процесса приобретения дополнительного количества акций ПАО" Харьковский тракторный завод "(ХТЗ) в размере 29% уставного фонда. Речь идет о пакете, который до недавнего времени был намерен сформировать австрийский инвестор Зигфрид Вольф для достижения целевой структуры собственности. По договоренности сторон условия приобретения данного пакета являются конфиденциальными ", - сообщили у А.Яролавского.

Ранее сообщалось, что Александр Ярославский приобрел контрольный пакет акций ХТЗ в апреле текущего года по предложению Зигфрида Вольфа

Как ранее сообщал УНН, Антимонопольный комитет дважды отказал А.Ярославскому в концентрации контрольного пакета акций ХТЗ. "В Комитет дважды поступали заявления о предоставлении разрешения на концентрацию в виде приобретения физическим лицом - гражданином Украины А.Ярославским ПАО" Харьковский тракторный завод "(г. Харьков).

Эти заявления были возвращены без рассмотрения, поскольку они не соответствовали требованиям Положения о порядке подачи заявлений в Антимонопольный комитет Украины о предварительном получении разрешения на концентрацию субъектов хозяйствования, утвержденного распоряжением Комитета от 19 февраля 2002 года № 33-р и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 21 марта 2002 под № 284/6572, с изменениями.

Также напомним, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ХТЗ осуществляют россияне .