О.Ярославський не має контрольного пакету акцій ХТЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Олександр Ярославський, який називав себе власником контрольного пакету акцій Харківського тракторного заводу, відсутній в реєстрах власників, повідомляє УНН.
Так, на сайті Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку опубліковано інформацію про власників більше 10% акцій ХТЗ станом на другий квартал 2016 року. Згідно з даними SMIDA, такими власниками є ТОВ “Бриз”, “АЛПОРТ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД” (Віргінські острови), “КАЛВЕРТОН ІСТЕБЛІШМЕНТ ЛІМІТЕД) (Віргінські острови), “ГОЛДЕН ПРОПЕРТІ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД” (Віргінські острови).
На сайті самого Харківського тракторного заводу також немає інформації про новий склад акціонерів. Остання публічна інформація з цього приводу опублікована у річному звіті за 2015 рік. Відповідно до нього, акціями ХТЗ володіють ті ж самі: ТОВ “Бриз”, “АЛПОРТ ЕНТЕРПРАЙЗИЗ ЛІМІТЕД” (Віргінські острови), “КАЛВЕРТОН ІСТЕБЛІШМЕНТ ЛІМІТЕД) (Віргінські острови), “ГОЛДЕН ПРОПЕРТІ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД” (Віргінські острови).
Нагадаємо, тим часом у О.Ярославського продовжують переконувати, що він володіє акціями ХТЗ.
“Група DCH Олександра Ярославського офіційно повідомляє про початок процесу придбання додаткової кількості акцій ПАТ „Харківський тракторний завод“ (ХТЗ) в розмірі 29% статутного фонду. Йдеться про пакет, який до недавнього часу мав намір сформувати австрійський інвестор Зігфрід Вольф для досягнення цільової структури власності. За домовленістю сторін умови придбання даного пакета є конфіденційними”, — повідомили у О.Яролавського.
Раніше повідомлялось, що Олександр Ярославський придбав контрольний пакет акцій ХТЗ в квітні поточного року за пропозицією Зігфріда Вольфа
Як раніше повідомляв УНН, Антимонопольний комітет двічі відмовив О.Ярославського у концентрації контрольного пакету акцій ХТЗ. “До Комітету двічі надходили заяви про надання дозволу на концентрацію у вигляді придбання фізичною особою — громадянином України О.Ярославським ПАТ “Харківський тракторний завод” (м.Харків).
Ці заяви були повернуті без розгляду, оскільки вони не відповідали вимогам Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб’єктів господарювання, затвердженого розпорядженням Комітету від 19 лютого 2002 року № 33-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 року за № 284/6572, зі змінами.
Також нагадаємо, контроль за фінансово-господарською діяльністю ХТЗ здійснюють росіяни.