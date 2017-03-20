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А.Семенов: телеканал "Тонис" будет делать ставку на новости из регионов страны и глубокую аналитику

А.Семенов: телеканал "Тонис" будет делать ставку на новости из регионов страны и глубокую аналитику

Киев • УНН

 • 18477 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Телеканал "Тонис" после обновления будет делать ставку на новости из регионов страны и глубокую аналитику. Об этом в комментарии УНН сообщил генеральный продюсер телеканала Алексей Семенов.

"Мы сделаем канал с большим уровнем ответственности перед телезрителем, с большей степенью доверия к тем людям, которые рассказывают  ту или иную информацию. И мы, конечно, попытаемся очень глубоко анализировать ежедневные события. Я думаю, что это будет главный телевизионный канал, в котором телезритель будет получать, осмысливать, собирать информацию внутри своей головы, общаясь напрямую со всеми ведущими ", - сказал он.

Также А.Семенов сообщил, что внимание телеканала будет приковано к событиям, которые происходят как внутри страны, так и за ее пределами. Также большой акцент будет сделан на тех событиях, происходящих в регионах страны, и которые информационное поле сегодня обходит вниманием.

"По мере того, как мы будем готовить телеканал, мы будем рассказывать о тех телепроектах, которые мы создаем. Опыт последних четырех лет работы в информационно-аналитическом вещании и формировании команд и проектов дает нам право думать, что мы создадим достаточно интересный канал, который будет глубоко погружен в события, происходящие как внутри страны, так и за ее пределами. Мы сделаем большой акцент на том, что происходит в регионах Украины, поскольку на сегодня информационное поле обходит стороной то, что происходит в разных городах. А там очень много событий, проблем и даже радостных моментов, о которых знает вся страна. Я думаю, что мы сделаем ставку на общении с регионами, чтобы показать их более ярко. Также мы пойдем в более глубокое осмысление происходящего в стране. Мы строили два лидирующих информационных канала. Мы понимаем, какие сложности возникали там - и тут мы ее исправим ", - рассказал он.

А.Семенов также отметил, что ведущими телеканала будут уже известнные, узнаваемые обществом личности.

"Ведущими телеканала будут все известные личности, знакомые зрителям. У нас появится возможность приглашать очень серьезных людей для того, чтобы они вели эти телевизионные эфиры. Я лично очень люблю ведущих информационных каналов, но мне всегда не хватает глубины содержания. Я думаю, мы дадим глубокое аналитическое вещание аудитории в течение всего дня ", - рассказал он.

Кроме того, А.Семенов рассказал, что информационно-аналитическое вещание составит примерно 80%, в то время как развлекательным программам будет принадлежать 20% эфирного времени.

"Вечерний эфир с 18 до 23 часов - будет главный информационно-аналитический эфир страны, потому что форма, которую мы придумали, она - идеальная", - рассказал он.

А.Семенов также добавил, что с сегодняшнего дня объявляется кастинг под названием "Кастинг на всех" (анкеты можно присылать на электронный адрес [email protected]), во время которого будут выбирать персонал.

По словам А.Семенова, ориентировочно ко Дню Независимости Украины обновленный "Тонис" запустится полноценно.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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