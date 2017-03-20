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О.Семенов: телеканал “Тоніс” робитиме ставку на новини з регіонів країни та глибоку аналітику

О.Семенов: телеканал “Тоніс” робитиме ставку на новини з регіонів країни та глибоку аналітику

Київ • УНН

 • 18477 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Телеканал “Тоніс” після оновлення робитиме ставку на новини з регіонів країни та глибоку аналітику. Про це у коментарі УНН повідомив генеральний продюсер телеканалу Олексій Семенов.

“Ми зробимо канал із більшим рівнем відповідальності перед телеглядачем, із більшим рівнем довіри до тих людей, які розповідають про ту чи іншу інформацію. І ми, звичайно, спробуємо дуже глибоко аналізувати щоденні події. Я думаю, що це буде головний телевізійний канал, у якому телеглядач буде отримувати, осмислювати, збирати інформацію всередині своєї голови, спілкуючись напряму із усіма ведучими”, - сказав він.

Також О.Семенов повідомив, що увага телеканалу буде прикута до подій, що відбуваються як всередині країни, так і за її межами. Також великий акцент буде зроблено на тих подіях, що відбуваються у регіонах країни, і які інформаційне поле на сьогодні оминає увагою.

“По мірі того, як ми будемо готувати телеканал, ми розповідатимемо про ті телепроекти, які ми створюємо. Досвід останніх чотирьох років роботи в інформаційно-аналітичному мовленні та формуванні команд і проектів дає нам право думати, що ми створимо досить цікавий канал, який буде глибоко занурений у події, що відбуваються як всередині країни, так і за її межами. Ми зробимо великий акцент на тому, що відбувається у регіонах України, оскільки на сьогодні інформаційне поле обходить стороною те, що відбувається в різних містах. А там дуже багато подій, проблем і навіть радісних моментів, про які не знає вся країна. Я думаю, що ми зробимо ставку на спілкуванні із регіонами, аби показати їх більш яскраво. Також ми підемо у більш глибоке осмислення того, що відбувається в країні. Ми будували два лідируючих інформаційних канали. Ми розуміємо, які складнощі виникали там - і тут ми її виправимо”, - розповів він.

О.Семенов також відзначив, що ведучими телеканалу будуть вже відомі, взнавані суспільством особистості.

“Ведучими телеканалу будуть всі відомі особистості, знайомі глядачам. У нас з’явиться можливість запрошувати дуже серйозних людей для того, щоб вони вели ці телевізійні ефіри. Я особисто дуже люблю ведучих інформаційних каналів, але мені завжди не вистачає глибини змісту. Я думаю, ми дамо глибоке аналітичне віщання аудиторії протягом всього дня”, - розповів він.

Крім того, О.Семенов розповів, що інформаційно-аналітичне мовлення становитиме приблизно 80%, у той час як розважальним програмам належатиме 20% ефірного часу.

“Вечірній ефір з 18 до 23 години - буде головний інформаційно-аналітичний ефір країни, тому що форма, яку ми придумали, вона - бездоганна”, - розповів він.

О.Семенов також додав, що відсьогодні оголошується кастинг під назвою “Кастинг на всіх” (анкети можна надсилати на електронну адресу [email protected]), під час якого обиратимуть персонал.

За словами О.Семенова, орієнтовно до Дня Незалежності України оновлений “Тоніс” запуститься повноцінно.

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