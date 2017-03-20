О.Семенов: телеканал “Тоніс” робитиме ставку на новини з регіонів країни та глибоку аналітику

“Ми зробимо канал із більшим рівнем відповідальності перед телеглядачем, із більшим рівнем довіри до тих людей, які розповідають про ту чи іншу інформацію. І ми, звичайно, спробуємо дуже глибоко аналізувати щоденні події. Я думаю, що це буде головний телевізійний канал, у якому телеглядач буде отримувати, осмислювати, збирати інформацію всередині своєї голови, спілкуючись напряму із усіма ведучими”, - сказав він.

Також О.Семенов повідомив, що увага телеканалу буде прикута до подій, що відбуваються як всередині країни, так і за її межами. Також великий акцент буде зроблено на тих подіях, що відбуваються у регіонах країни, і які інформаційне поле на сьогодні оминає увагою.

“По мірі того, як ми будемо готувати телеканал, ми розповідатимемо про ті телепроекти, які ми створюємо. Досвід останніх чотирьох років роботи в інформаційно-аналітичному мовленні та формуванні команд і проектів дає нам право думати, що ми створимо досить цікавий канал, який буде глибоко занурений у події, що відбуваються як всередині країни, так і за її межами. Ми зробимо великий акцент на тому, що відбувається у регіонах України, оскільки на сьогодні інформаційне поле обходить стороною те, що відбувається в різних містах. А там дуже багато подій, проблем і навіть радісних моментів, про які не знає вся країна. Я думаю, що ми зробимо ставку на спілкуванні із регіонами, аби показати їх більш яскраво. Також ми підемо у більш глибоке осмислення того, що відбувається в країні. Ми будували два лідируючих інформаційних канали. Ми розуміємо, які складнощі виникали там - і тут ми її виправимо”, - розповів він.

О.Семенов також відзначив, що ведучими телеканалу будуть вже відомі, взнавані суспільством особистості.

“Ведучими телеканалу будуть всі відомі особистості, знайомі глядачам. У нас з’явиться можливість запрошувати дуже серйозних людей для того, щоб вони вели ці телевізійні ефіри. Я особисто дуже люблю ведучих інформаційних каналів, але мені завжди не вистачає глибини змісту. Я думаю, ми дамо глибоке аналітичне віщання аудиторії протягом всього дня”, - розповів він.

Крім того, О.Семенов розповів, що інформаційно-аналітичне мовлення становитиме приблизно 80%, у той час як розважальним програмам належатиме 20% ефірного часу.

“Вечірній ефір з 18 до 23 години - буде головний інформаційно-аналітичний ефір країни, тому що форма, яку ми придумали, вона - бездоганна”, - розповів він.

О.Семенов також додав, що відсьогодні оголошується кастинг під назвою “Кастинг на всіх” (анкети можна надсилати на електронну адресу [email protected]), під час якого обиратимуть персонал.

За словами О.Семенова, орієнтовно до Дня Незалежності України оновлений “Тоніс” запуститься повноцінно.