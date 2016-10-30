О.Ляшко задекларировал "вилы селянские" и драгоценные часы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко задекларировал в декларации 2015 года вилы и коллекцию ювелирных украшений вместе с часами марок Vacheron Constantin, Ulysse Nardin. Об этом говорится в его декларации, опубликованной в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.
По данным декларации, О.Ляшко владеет квартирами в столице площадью более 367 квадратных метров и площадью 95,5 кв.м и офисом (182,8 кв.м), арендует жилой дом и два земельных участка в Козине и несколько земельных участков в Княжичах Киевской области. Вместе со своей сожительницей Роситой Сайрайтен он владеет долей квартиры в Киеве площадью 66,3 кв.м.
В разделе о ценном имуществе, стоимость которого превышает 100 минимальных заработных плат, О.Ляшко указал коллекцию монет от НБУ и вилы селянские, не указав их стоимость.
Там же и несколько его часов марок Vacheron Constantin, Ulysse Nardin, Breguet, Audemars Piguet, ювелирные изделия и итальянская мебель.
Он отметил, что имеет три автомобиля: Toyota Land Cruiser, Mazda CX-5 и Mercedes-Benz S 500L 4MATIK.
За год О.Ляшко получил почти 2 млн грн от отчуждения недвижимости, более 2,2 млн грн от отчуждения движимого имущества и 160 тыс. грн зарплаты в Верховной Раде.
Наличными он задекларировал 740 тыс. долл., 90 тыс. евро и 890 тыс. грн, а на банковских счетах - более 2 млн грн.