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О.Ляшко задекларував “вила селянські” та дорогоцінні годинники

О.Ляшко задекларував “вила селянські” та дорогоцінні годинники

Київ • УНН

 • 27099 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Лідер “Радикальної партії” Олег Ляшко задекларував у декларації за 2015 рік вила та колекцію ювелірних прикрас разом з годинниками марок Vacheron Constantin, Ulysse Nardin. Про це йдеться в його декларації, яка опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.

За даними декларації, О.Ляшко володіє квартирами в столиці площею понад 367 квадратних метрів та площею 95,5 кв.м та офісом (182,8 кв.м) , орендує житловий будинок та дві земельні ділянки в Козині та кілька земельних ділянок Княжичах, що на Київщині. Разом зі своєю співмешканкою Росітою Сайрайтен він володіє часткою квартири в Києві площею 66,3 кв.м.

У розділі про цінне майно, вартість якого перевищує 100 мінімальних заробітних плат, О.Ляшко вказав колекцію монет від НБУ та вила селянські, не вказавши їх вартість.

Там же і кілька його годинників марок Vacheron Constantin, Ulysse Nardin, Breguet, Audemars Piguet, ювелірні вироби та італійські меблі.

Він зазначив, що має три автівки: Toyota Land Cruiser, Mazda CX-5 та Mercedes-Benz S 500L 4MATIK.

За рік О.Ляшко отримав майже 2 млн грн від відчуження нерухомості, понад 2,2 млн грн від відчуження рухомого майна та 160 тис. грн зарплати у Верховній Раді.

Готівкою він задекларував 740 тис. дол., 90 тис. євро і 890 тис. грн, а на банківських рахунках — більше 2 млн грн.

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