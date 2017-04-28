А.Лукашенко заверил, что российско-белорусские учения не будут нести угрозы для Украины - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, получил от президента Беларуси Александра Лукашенко заверения, что российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" вблизи украинской границы не превратятся на подготовку Российской Федерацией плацдарма для вторжения в Украину. Об этом Президент заявил во время передачи пограничникам средств радиосвязи, передает корреспондент УНН.
"Подчеркиваю, что у меня нет никаких сомнений в исключительно благих намерениях Беларуси, но она находится в союзнических отношениях с Россией, а в Москву у нас доверия отнюдь нет. И поэтому для меня было очень важным, что я получил от главы белорусского государства твердое заверение, что запланированные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" вблизи украинской границы не превратятся на подготовку Российской Федерацией плацдарма для вторжения в Украину, украинскую землю, с белорусской территории ", - сказал он.
Также П.Порошенко поблагодарил белорусских партнеров за добросовестное выполнение межправительственного соглашения о дополнительных мерах доверия и безопасности.
"Верю, что украинско-беларусская граница была, есть и будет оставаться рубежом дружбы, добрососедства и нашего партнерства", - сказал П.Порошенко.
Напомним, А.Лукашенко заверил в недопущении втягивания Беларуси в войну против Украины .
Как сообщал УНН, Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что Беларусь сделает все необходимо ради установления мира в Украине.