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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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А.Лукашенко заверил, что российско-белорусские учения не будут нести угрозы для Украины - П.Порошенко

Киев • УНН

 • 10966 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, получил от президента Беларуси Александра Лукашенко заверения, что российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" вблизи украинской границы не превратятся на подготовку Российской Федерацией плацдарма для вторжения в Украину. Об этом Президент заявил во время передачи пограничникам средств радиосвязи, передает корреспондент УНН.

А.Лукашенко заверил, что российско-белорусские учения не будут нести угрозы для Украины - П.Порошенко

"Подчеркиваю, что у меня нет никаких сомнений в исключительно благих намерениях Беларуси, но она находится в союзнических отношениях с Россией, а в Москву у нас доверия отнюдь нет. И поэтому для меня было очень важным, что я получил от главы белорусского государства твердое заверение, что запланированные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2017" вблизи украинской границы не превратятся на подготовку Российской Федерацией плацдарма для вторжения в Украину, украинскую землю, с белорусской территории ", - сказал он.

Также П.Порошенко поблагодарил белорусских партнеров за добросовестное выполнение межправительственного соглашения о дополнительных мерах доверия и безопасности.

"Верю, что украинско-беларусская граница была, есть и будет оставаться рубежом дружбы, добрососедства и нашего партнерства", - сказал П.Порошенко.

Напомним, А.Лукашенко заверил в недопущении втягивания Беларуси в войну против Украины .

Как сообщал УНН, Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что Беларусь сделает все необходимо ради установления мира в Украине.

Украинские Национальные Новости

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