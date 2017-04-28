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О.Лукашенко запевнив, що російсько-білоруські навчання не нестимуть загрози для України - П.Порошенко

Київ • УНН

 • 10966 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, отримав від президента Білорусі Олександра Лукашенка запевнення, що російсько-білоруські стратегічні навчання "Захід-2017" поблизу українського кордону не перетворяться на підготовку Російською Федерацією плацдарму для вторгнення в Україну. Про це Президент заявив під час передачі прикордонникам засобів радіозв'язку, передає кореспондент УНН.

О.Лукашенко запевнив, що російсько-білоруські навчання не нестимуть загрози для України - П.Порошенко

“Наголошую, що в мене немає жодних сумнівів у винятково добрих намірах Білорусі, але вона перебуває у союзницьких стосунках з Росією, а до Москви у нас довіри аж ніяк немає. І тому для мене було надзвичайно важливим, що я отримав від голови Білоруської держави тверде запевнення, що заплановані російсько-білоруські стратегічні навчання "Захід-2017" поблизу українського кордону не перетворяться на підготовку Російською Федерацією плацдарму для вторгнення в Україну, українську землю, з білоруської території”, — сказав він.

Також П.Порошенко подякував білоруських партнерів за сумлінне виконання міжурядової угоди щодо додаткових заходів довіри і безпеки.

"Вірю, що українсько-білоруський кордон був, є та залишатиметься кордоном дружби, добросусідства і нашого партнерства", - сказав П.Порошенко.

Нагадаємо, О.Лукашенко запевнив у недопущенні втягнення Білорусі у війну проти України.

Як повідомляв УНН, Президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що Білорусь зробить все необхідно заради встановлення миру в Україні.

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