А.Лукашенко и П.Порошенко договорились о личной встрече до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора договорился с президентом Беларуси Александром Лукашенко о личной встрече. Об этом говорится на сайте президента Беларуси, передает УНН.
"Александр Лукашенко и Петр Порошенко договорились о личной встрече. Министерствам иностранных дел Беларуси и Украины дано поручение определить соответствующую дату для организации мероприятия на высоком уровне, которое запланировано провести до окончания нынешнего года", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Собеседники договорились активизировать политический диалог.