А.Лукашенко и П.Порошенко договорились о личной встрече до конца года

"Александр Лукашенко и Петр Порошенко договорились о личной встрече. Министерствам иностранных дел Беларуси и Украины дано поручение определить соответствующую дату для организации мероприятия на высоком уровне, которое запланировано провести до окончания нынешнего года", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Собеседники договорились активизировать политический диалог.