О.Лукашенко та П.Порошенко домовились про особисту зустріч до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови домовився із президентом Білорусі Олександром Лукашенко про особисту зустріч. Про це йдеться на сайті президента Білорусі, передає УНН.
"Олександр Лукашенко і Петро Порошенко домовилися про особисту зустріч. Міністерствам закордонних справ Білорусі і України дано доручення визначити відповідну дату для організації заходу на найвищому рівні, яке заплановано провести до закінчення нинішнього року", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Співрозмовники домовились активізувати політичний діалог.