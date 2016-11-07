А.Лень установил личный рекорд сезона по количеству подборов

В выездной встрече с "Лос-Анджелес Лейкерс" команда украинца потерпела поражение 108:119, однако уроженец города Антрацит отличился 11 подборами, 5 очками (2/4 двухочковые, 1/2 штрафные), 1 перехватом и 1 блок-шотом при 2 потерях и 4 фолах по 18:05 минуты в игре.

Стоит отметить, что 20-летний партнер А.Леня - Девин Букер, установил персональный рекорд результативности в карьере - 39 очков.

Как сообщал УНН, в матче с "Портлендом" украинский "бигмен" набрал 18 очков.