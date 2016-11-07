О.Лень встановив особистий рекорд сезону за кількістю підбирань
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Український центровий клубу Національної баскетбольної асоціації "Фінікс Санс" - Олексій Лень, провів черговий поєдинок регулярного чемпіонату, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Фінікс Санс".
У виїзній зустрічі з "Лос-Анджелес Лейкерс" команда українця зазнала поразки 108:119, проте уродженець міста Антрацит відзначився 11 підбираннями, 5 очками (2/4 двоочкові, 1/2 штрафні), 1 перехопленням та 1 блок-шотом при 2 втратах і 4 фолах за 18:05 хвилини у грі.
Варто відзначити, що 20-річний партнер О.Леня – Девін Букер, встановив персональний рекорд результативності в кар’єрі – 39 очок.
Як повідомляв УНН, у матчі із "Портлендом" український "бігмен" набрав 18 очок.