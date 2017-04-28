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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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А.Дорошенко: до 80% крепких алкогольных напитков в Украине является контрафактом

Киев • УНН

 • 8867 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Украине до 50% рынка продуктов питания и до 80% рынка крепкого алкоголя является контрафактом. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН.

А.Дорошенко: до 80% крепких алкогольных напитков в Украине является контрафактом

При этом, по словам А.Дорошенко, государство не обращает внимания на такие критические показатели фальсификата на рынке.

"В Украине до 50% рынка продуктов питания и до 80% рынка крепкого алкоголя является контрафактом. При этом государство не обращает на это внимание, оставив один на один покупателя с производителем. Добросовестный производитель, когда не может выдержать конкуренцию со стороны нарушителей, также отходит от производства качественной продукции удешевляя ее. Это является проблемой и для самих производителей, так как снижая качество, они становятся менее конкурентными на международных рынках, потому что производить продукцию отдельно на украинский рынок, а отдельно на внешний - трудно", - написал он.

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Зато в ЕС, по словам эксперта, работает мощная система контроля качества продуктов питания со стороны правоохранителей.

"В Европе качеством продуктов занимается, в том числе, Европол, то есть правоохранительные органы. Даже если в продукции содержатся не те орехи, которые указаны на упаковке - это, с точки зрения европейцев, тяжелым нарушением закона. В спецоперации, продолжавшейся с декабря прошлого года в марте 2017 приняла участие 61 страна. Стоимость конфискованной во время нее продукции достигает 230 млн евро", - написал он.

Напомним, как сообщал УНН, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиных, ежегодно украинцы потребляют около 24 млн декалитров нелегального алкоголя .

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