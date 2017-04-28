А.Дорошенко: до 80% крепких алкогольных напитков в Украине является контрафактом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Украине до 50% рынка продуктов питания и до 80% рынка крепкого алкоголя является контрафактом. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН.
При этом, по словам А.Дорошенко, государство не обращает внимания на такие критические показатели фальсификата на рынке.
"В Украине до 50% рынка продуктов питания и до 80% рынка крепкого алкоголя является контрафактом. При этом государство не обращает на это внимание, оставив один на один покупателя с производителем. Добросовестный производитель, когда не может выдержать конкуренцию со стороны нарушителей, также отходит от производства качественной продукции удешевляя ее. Это является проблемой и для самих производителей, так как снижая качество, они становятся менее конкурентными на международных рынках, потому что производить продукцию отдельно на украинский рынок, а отдельно на внешний - трудно", - написал он.
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Зато в ЕС, по словам эксперта, работает мощная система контроля качества продуктов питания со стороны правоохранителей.
"В Европе качеством продуктов занимается, в том числе, Европол, то есть правоохранительные органы. Даже если в продукции содержатся не те орехи, которые указаны на упаковке - это, с точки зрения европейцев, тяжелым нарушением закона. В спецоперации, продолжавшейся с декабря прошлого года в марте 2017 приняла участие 61 страна. Стоимость конфискованной во время нее продукции достигает 230 млн евро", - написал он.
Напомним, как сообщал УНН, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиных, ежегодно украинцы потребляют около 24 млн декалитров нелегального алкоголя .