О.Дорошенко: до 80% міцних алкогольних напоїв в Україні є контрафактом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Україні до 50% ринку продуктів харчування та до 80% ринку міцного алкоголю є контрафактом. Про це на своїй сторінці у Facebook написав експерт, директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, передає УНН.
При цьому, за словами О.Дорошенко, держава не звертає уваги на такі критичні показники фальсифікату ринку.
“В Україні до 50% ринку продуктів харчування і до 80% ринку міцного алкоголю є контрафактом. При цьому держава не звертає на це увагу, залишивши один на один покупця з виробником. Сумлінний виробник, коли не може витримати конкуренцію з боку порушників, також відходить від виробництва якісної продукції здешевлюючи її. Це є проблемою і для самих виробників, тому що знижуючи якість, вони стають менш конкурентними на міжнародних ринках, тому що виробляти продукцію окремо на український ринок, а окремо на зовнішній — важко”, — написав він.
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Натомість, у ЄС, за словами експерта, працює потужна система контролю якості продуктів харчування з боку правоохоронців.
“В Європі якістю продуктів займається, у тому числі, Європол, тобто правоохоронні органи. Навіть, якщо у продукції містяться не ті горіхи, які вказані на упаковці — це є, з точку зору європейців, важким порушенням закону. У спецоперації, що тривала з грудня минулого року до березня 2017 взяла участь 61 країна. Вартість конфіскованої під час неї продукції сягає 230 мільйонів євро”, — написав він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, щороку українці споживають близько 24 млн декалітрів нелегального алкоголю.