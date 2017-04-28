О.Дорошенко: до 80% міцних алкогольних напоїв в Україні є контрафактом

При цьому, за словами О.Дорошенко, держава не звертає уваги на такі критичні показники фальсифікату ринку.

“В Україні до 50% ринку продуктів харчування і до 80% ринку міцного алкоголю є контрафактом. При цьому держава не звертає на це увагу, залишивши один на один покупця з виробником. Сумлінний виробник, коли не може витримати конкуренцію з боку порушників, також відходить від виробництва якісної продукції здешевлюючи її. Це є проблемою і для самих виробників, тому що знижуючи якість, вони стають менш конкурентними на міжнародних ринках, тому що виробляти продукцію окремо на український ринок, а окремо на зовнішній — важко”, — написав він.

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Натомість, у ЄС, за словами експерта, працює потужна система контролю якості продуктів харчування з боку правоохоронців.

“В Європі якістю продуктів займається, у тому числі, Європол, тобто правоохоронні органи. Навіть, якщо у продукції містяться не ті горіхи, які вказані на упаковці — це є, з точку зору європейців, важким порушенням закону. У спецоперації, що тривала з грудня минулого року до березня 2017 взяла участь 61 країна. Вартість конфіскованої під час неї продукції сягає 230 мільйонів євро”, — написав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами генерального директора компанії Eastern Beverage Trading Ольги Івушкіної, щороку українці споживають близько 24 млн декалітрів нелегального алкоголю.