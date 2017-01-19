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А.Дитятьев и О.Голодюк завершили сотрудничество с ФК "Ворскла"

А.Дитятьев и О.Голодюк завершили сотрудничество с ФК "Ворскла"

Киев • УНН

 • 11159 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Защитник Алексей Дитятьев и полузащитник Олег Голодюк покинули состав полтавской "Ворсклы", передает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

Буквально за день до вылета полтавчан на первый зарубежный сбор А.Дитятьев, в силу своих личных соображений, принял решение не продлевать сотрудничество с "бело-зелеными".

"Мне очень нелегко далось это решение. Но футбольная жизнь часто непредсказуема, не знаешь, где окажешься завтра. Как бы то ни было, я очень благодарен всем, с кем меня свела судьба в Полтаве", - рассказал 28-летний защитник.

Кроме того, не сумев полностью реализовать свой потенциал в главной команде, также оставил "Ворсклу" полузащитник О.Голодюк.

В течение непродолжительной карьеры в Полтаве игрока часто преследовали старые травмы.

Напомним, что за время пребывания в статусе футболиста "Ворсклы" А.Дитятьев сыграл 40 игр, в которых сумел четыре раза огорчить команды-соперницы, а О.Голодюк только семь раз выходил на поле в матчах Премьер-лиги.

Добавим, что полтавская команда отправилась в Анталию где будет проходить зимний сбор.

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