О.Дитятьєв та О.Голодюк завершили співпрацю із ФК "Ворскла"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Захисник Олексій Дитятьєв і півзахисник Олег Голодюк покинули склад полтавської "Ворскли", передає УНН з посиланням на прес-службу клубу.
Буквально за день до вильоту полтавців на перший закордонний збір О.Дитятьєв, в силу своїх особистих міркувань, прийняв рішення не продовжувати співпрацю з "біло-зеленими".
"Мені дуже нелегко далося це рішення. Але футбольне життя часто непередбачуване, не знаєш, де опинишся завтра. Як би там не було, я дуже вдячний всім, з ким мене звела доля в Полтаві", - розповів 28-річний оборонець.
Окрім того, не зумівши сповна реалізувати свій потенціал у головній команді, також залишив "Ворсклу" півзахисник О.Голодюк.
Упродовж нетривалої кар’єри в Полтаві гравця часто переслідували старі травми.
Нагадаємо, що за час перебування у статусі футболіста "Ворскли" О.Дитятьєв відіграв 40 ігор, у яких зумів чотири рази засмутити команди-суперниці, а О.Голодюк тільки сім разів виходив на поле в матчах Прем’єр-ліги.
Додамо, що полтавська команда відправилася до Анталії де проходитиме зимовий збір.