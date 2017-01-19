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О.Дитятьєв та О.Голодюк завершили співпрацю із ФК "Ворскла"

О.Дитятьєв та О.Голодюк завершили співпрацю із ФК "Ворскла"

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. Захисник Олексій Дитятьєв і півзахисник Олег Голодюк покинули склад полтавської "Ворскли", передає УНН з посиланням на прес-службу клубу.

Буквально за день до вильоту полтавців на перший закордонний збір О.Дитятьєв, в силу своїх особистих міркувань, прийняв рішення не продовжувати співпрацю з "біло-зеленими".

"Мені дуже нелегко далося це рішення. Але футбольне життя часто непередбачуване, не знаєш, де опинишся завтра. Як би там не було, я дуже вдячний всім, з ким мене звела доля в Полтаві", - розповів 28-річний оборонець.

Окрім того, не зумівши сповна реалізувати свій потенціал у головній команді, також залишив "Ворсклу" півзахисник О.Голодюк.

Упродовж нетривалої кар’єри в Полтаві гравця часто переслідували старі травми.

Нагадаємо, що за час перебування у статусі футболіста "Ворскли" О.Дитятьєв відіграв 40 ігор, у яких зумів чотири рази засмутити команди-суперниці, а О.Голодюк тільки сім разів виходив на поле в матчах Прем’єр-ліги.

Додамо, що полтавська команда відправилася до Анталії де проходитиме зимовий збір.

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