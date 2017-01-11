А.Данилюк: на днях Минфин внесет на рассмотрение правительства законопроект о создании финансовой полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В ближайшие дни Министерство финансов Украины внесет на рассмотрение правительства законопроект о создании финансовой полиции, который ждет бизнес и о котором также говорится в меморандуме с МВФ. Об этом министр финансов Украины Александр Данилюк написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"... В ближайшие дни Минфин внесет на рассмотрение правительства законопроект о создании финансовой полиции, который ждет бизнес и о котором также говорится в меморандуме с МВФ. Согласование с заинтересованными сторонами соответствующего законопроекта явно затянулось", - написал А.Данилюк.
По словам министра, разработку законопроекта уже завершили и согласовали его еще в сентябре 2016, а недавно получили комментарии от последнего органа - Министерства юстиции.
"Сейчас мы отрабатываем комментарии Минюста и примем те, которые соответствуют нашим принципам создания новой службы, а именно:
1. Изменение силового подхода на аналитический
2. Сокращение штата с 15000 человек до 2500
3. Невмешательство в работу честного бизнеса
4. Обновление персонала через прозрачный конкурс и независимую отборочную комиссию. Представители силового блока не могут составлять более 25% от общего штата
5. Зарплаты, которые уменьшат риск коррупции и позволят привлечь лучшие кадры ", - отметил он.
Кроме того, А.Данилюк уточнил, что проект закона планируется представить на рассмотрение правительства на ближайшем заседании и после принятия направить законопроект в парламент.
Напомним, в Верховную Раду Украины поступил законопроект №4228 "О финансовой полиции». Инициаторами законопроекта есть несколько народных депутатов от разных фракций.
Законопроект зарегистрировано 18 марта 2016 года.