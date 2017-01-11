А.Данилюк: на днях Минфин внесет на рассмотрение правительства законопроект о создании финансовой полиции

КИЕВ. 11 января. УНН. В ближайшие дни Министерство финансов Украины внесет на рассмотрение правительства законопроект о создании финансовой полиции, который ждет бизнес и о котором также говорится в меморандуме с МВФ. Об этом министр финансов Украины Александр Данилюк написал на своей странице в Facebook, передает УНН.