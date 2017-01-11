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О.Данилюк: днями Мінфін внесе на розгляд уряду законопроект про створення Фінансової поліції

О.Данилюк: днями Мінфін внесе на розгляд уряду законопроект про створення Фінансової поліції

Київ • УНН

 • 10514 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Найближчими днями Міністерство фінансів України внесе на розгляд уряду законопроект про створення Фінансової поліції, на який чекає бізнес і про який також йдеться у меморандумі з МВФ. Про це міністр фінансів України Олександр Данилюк написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"...найближчими днями Мінфін внесе на розгляд Уряду законопроект про створення Фінансової поліції , на який чекає бізнес і про який також йдеться у меморандумі з МВФ. Погодження із зацікавленими сторонами відповідного законопроекту явно затяглось", - написав О.Данилюк.

За словами міністра,  розробку законопроекту уже завершили та погодили його ще у вересні 2016, а нещодавно отримали коментарі від останнього органу - Мін'юсту.

"Наразі ми відпрацьовуємо коментарі Мін'юсту та приймемо ті, які відповідають нашим принципам створення нової служби, а саме:

1. Зміна силового підходу на аналітичний

2. Скорочення штату з 15000 осіб до 2500

3. Невтручання в роботу чесного бізнесу

4. Оновлення персоналу через прозорий конкурс та незалежну відбіркову комісію. Представники силового блоку не можуть становити більше 25% від загального штату

5. Зарплати, які зменшать ризик корупції та дадуть змогу залучити найкращі кадри", - зазначив він.

Крім того, О.Данилюк уточнив, що проект закону планується подати на розгляд уряду на найближчому засіданні та після ухвалення, направити законопроект до Парламенту.

Нагадаємо, до Верховної Ради України надійшов законопроект №4228 "Про фінансову поліцію". Ініціаторами законопроекту є кілька народних депутатів від разних фракцій.

Законопроект зареєстровано 18 березня 2016 року.

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