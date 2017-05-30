НЗФ ОРДО обстреляли сельхозпредприятие "Бахмутский аграрный союз"

“Около пяти часов утра 30 мая противник совершил обстрел сельхозпредприятия „Бахмутский аграрный союз“ в населенном пункте Новолуганское, применив запрещенное минскими договоренностями оружие большого калибра. Вследствие попадания нескольких 120-мм мин повреждены две свинофермы. На одной из них занялся пожар, уже ликвидирован. К счастью, среди работников хозяйства пострадавших нет”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что в Новолуганском продолжает работать наблюдательная группа СЦКК, другие последствия обстрела выясняются.

“Таким образом, НЗФ ОРДО в очередной раз подтверждают свое игнорирование Минских договоренностей, и стремление дальнейшего обострения вооруженного конфликта на Донбассе”, — добавили в штабе.