НЗФ ОРДО обстріляли сільгосппідприємство "Бахмутський аграрний союз"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Українська сторона СЦКК повідомила про продовження обстрілів з боку НЗФ ОРДО мирних населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури вздовж лінії розмежування, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
“Близько п’ятої години ранку 30-го травня противник здійснив обстріл сільгосппідприємства „Бахмутський аграрний союз“ в населеному пункті Новолуганське, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю великого калібру. Внаслідок влучання кількох 120-мм мін пошкоджено дві свиноферми. На одній з них зайнялась пожежа, яка вже ліквідована. На щастя, серед працівників господарства постраждалих немає”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що в Новолуганському продовжує працювати спостережна група СЦКК, інші наслідки обстрілу з’ясовуються.
“Таким чином, НЗФ ОРДО в черговий раз підтверджують своє ігнорування Мінських домовленостей, та прагнення подальшого загострення збройного конфлікту на Донбасі”, — додали у штабі.