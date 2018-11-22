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NYT обвинила власть Калифорнии в некомпетентности при оповещении о пожаре "Кемп"

Киев  •  УНН

 • 7132 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Нежелание властей вызвать панику привело к тому, что подавляющее большинство жителей округа Бьютт (штат Калифорния) не были вовремя оповещены о начале природного пожара “Кемп”, ставшего самым крупным по числу жертв в истории Калифорнии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Журналисты поговорили с эвакуированными жителями города Парадайс, что находится в эпицентре пожара “Кемп”. Как выяснилось, большинство жителей ночью 8 ноября, когда возгорание началось, узнали об опасности от соседей, которые стучали им в двери, или от друзей с родственниками, которые передали информацию телефоном.

В данном случае решение об оповещении населения принимал офис шерифа Бьютт Кори Хоне. Он считал целесообразным воспользоваться системой под названием “Красный код”, которая считается экспертами устаревшей и предусматривает предупреждение людей об угрозе природного пожара с помощью звонка на номер телефона. Проблема заключается в том, что данная система работает в том случае, если каждый конкретный человек подписался на нее. В Парадайс это сделали единицы.

Шериф округа мог воспользоваться более универсальной федеральной системой оповещения, которая позволяет предупредить сразу всех владельцев сотовых телефонов в зоне потенциального бедствия. Однако, такой вариант был отвергнут из-за нежелания поднимать панику и спровоцировать транспортный коллапс на главной автодороге из города, пояснила газета со ссылкой на самого шерифа.

Как ранее информировал УНН, количество жертв природных пожаров в Калифорнии достигает 84 человек, из которых 81 погибли в округе Бьют на севере штата. Количество пропавших без вести в этом районе сократилось более чем одной тысячи до 699 человек. Площадь “Кемпа” составляет более 500 кв. км, он локализован на 80% по сравнению с 65% во вторник. Уничтожено более 18 тысяч зданий, включая более 13,5 тысяч жилых домов.

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