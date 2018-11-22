NYT звинуватила владу Каліфорнії у некомпетентності при оповіщенні про пожежу "Кемп"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Небажання влади викликати паніку призвело до того, що переважна більшість жителів округу Б’ют (штат Каліфорнія) не були вчасно сповіщені про початок природної пожежі, що стала найбільшою за кількістю жертв в історії штату. Про це повідомляє УНН із посиланням на The New York Times.

Журналісти поговорили з евакуйованими жителями міста Парадайс, що знаходиться в епіцентрі пожежі “Кемп”. Як з’ясувалося, більшість мешканців вночі 8 листопада, коли загоряння почалося, дізналися про небезпеку від сусідів, які стукали їм у двері, і від друзів із родичами, які передали інформацію телефоном.

У даному випадку рішення про сповіщення населення приймав офіс шерифа Б’ют Корі Хоне. Він вважав за доцільне скористатися системою під назвою “Червоний код”, яка вважається експертами застарілою і передбачає попередження людей про загрозу природного пожежі за допомогою дзвінка на номер телефону. Проблема полягає в тому, що дана система працює в тому випадку, якщо кожна конкретна людина підписалася на неї. У Парадайс це зробили одиниці.

Шериф округу міг скористатися більш універсальною федеральною системою оповіщення, що дозволяє попередити одночасно всіх власників стільникових телефонів у зоні потенційного лиха. Однак, такий варіант був відкинутий через небажання піднімати паніку та спровокувати транспортний колапс на головній автодорозі з міста, пояснила газета з посиланням на самого шерифа.

Як раніше інформував УНН, кількість жертв природних пожеж у Каліфорнії сягає 84 осіб, з яких 81 загинули в окрузі Б’ют на півночі штату. Кількість зниклих без вести в цьому районі скоротилося з понад однієї тисячі до 699 осіб. Площа “Кемпа” становить понад 500 кв. км, він локалізований на 80% в порівнянні з 65% у вівторок. Знищено понад 18 тисяч будівель, включаючи понад 13,5 тисяч житлових будинків.

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