NYT звинуватила владу Каліфорнії у некомпетентності при оповіщенні про пожежу "Кемп"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Небажання влади викликати паніку призвело до того, що переважна більшість жителів округу Б’ют (штат Каліфорнія) не були вчасно сповіщені про початок природної пожежі, що стала найбільшою за кількістю жертв в історії штату. Про це повідомляє УНН із посиланням на The New York Times.
Журналісти поговорили з евакуйованими жителями міста Парадайс, що знаходиться в епіцентрі пожежі “Кемп”. Як з’ясувалося, більшість мешканців вночі 8 листопада, коли загоряння почалося, дізналися про небезпеку від сусідів, які стукали їм у двері, і від друзів із родичами, які передали інформацію телефоном.
У даному випадку рішення про сповіщення населення приймав офіс шерифа Б’ют Корі Хоне. Він вважав за доцільне скористатися системою під назвою “Червоний код”, яка вважається експертами застарілою і передбачає попередження людей про загрозу природного пожежі за допомогою дзвінка на номер телефону. Проблема полягає в тому, що дана система працює в тому випадку, якщо кожна конкретна людина підписалася на неї. У Парадайс це зробили одиниці.
Шериф округу міг скористатися більш універсальною федеральною системою оповіщення, що дозволяє попередити одночасно всіх власників стільникових телефонів у зоні потенційного лиха. Однак, такий варіант був відкинутий через небажання піднімати паніку та спровокувати транспортний колапс на головній автодорозі з міста, пояснила газета з посиланням на самого шерифа.
Як раніше інформував УНН, кількість жертв природних пожеж у Каліфорнії сягає 84 осіб, з яких 81 загинули в окрузі Б’ют на півночі штату. Кількість зниклих без вести в цьому районі скоротилося з понад однієї тисячі до 699 осіб. Площа “Кемпа” становить понад 500 кв. км, він локалізований на 80% в порівнянні з 65% у вівторок. Знищено понад 18 тисяч будівель, включаючи понад 13,5 тисяч житлових будинків.