NYT: операторы Telegram тайно планируют выпустить криптовалюту Gram
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Операторы мессенджера Telegram, который позволяет обмениваться сообщениями и мультимедиа различных форматов, планируют выпустить в обращение собственную криптовалюта Gram "в течение ближайших двух месяцев". Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии американская газета The New York Times со ссылкой на три источника из числа инвесторов, передает УНН.
По их данным, Telegram планирует сделать транзакции с использованием Gram доступными для 200 млн до 300 млн пользователей приложения мессенджера. Согласно публикации, величина амбиций операторов этого сервиса стала очевидна еще в начале 2018 года, когда им удалось привлечь инвестиции в размере 1,7 млрд долларов со стороны представителей крупного капитала, включая венчурные фонды Кремниевой долины.
В презентационных документах, с которым ознакомилась газета, уточняется, что Gram структурно будет функционировать так же децентрализовано, как биткойн, и легче избегать мероприятий государственного надзора. Управление новой криптовалюта предполагается осуществлять с помощью “децентрализованной сети компьютеров, которые не дадут Telegram контроля над оборотом Gram”.
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Источники газеты обращают внимание на то, что операторы мессенджера действуют скрытно.
“В отличие от Facebook, который публиковал публичные планы своих цифровых денег задолго до того, как был готов первый токен (криптовалюта — ред), Telegram в основном работала в тайне. Такая непрозрачность может усилить вопросы, с которыми она столкнется со стороны государственных органов, когда обнародует свои токены”, — говорится в повидомелнни.
Напомним, пользователям Telegram дали функцию полностью удалять личную переписку в себя и собеседников.