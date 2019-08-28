NYT: оператори Telegram таємно планують випустити криптовалюту Gram
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Оператори месенджера Telegram, що дозволяє обмінюватися повідомленнями і медіафайлами різних форматів, планують випустити в обіг власну криптовалюта Gram "протягом найближчих двох місяців". Про це повідомила у вівторок у своїй електронній версії американська газета The New York Times з посиланням на три джерела з числа інвесторів, передає УНН.
За їхніми даними, Telegram планує зробити транзакції з використанням Gram доступними від 200 млн до 300 млн користувачів додатка месенджера. Відповідно до публікації, величина амбіцій операторів цього сервісу стала очевидна ще на початку 2018 року, коли їм вдалося залучити інвестиції в розмірі 1,7 млрд доларів з боку представників великого капіталу, включаючи венчурні фонди Кремнієвої долини.
У презентаційних документах, з яким ознайомилася газета, уточнюється, що Gram структурно буде функціонувати так само децентралізовано, як біткойн, і легше уникати заходів державного нагляду. Управління нової криптовалюти передбачається здійснювати за допомогою “децентралізованої мережі комп’ютерів, які не дадуть Telegram контролю над обігом Gram”.
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Джерела газети звертають увагу на те, що оператори месенджера діють приховано.
“На відміну від Facebook, який публікував публічні плани щодо своїх цифрових грошей задовго до того, як був готовий перший токен (криптовалюта — ред), Telegram в основному працювала в таємниці. Така непрозорість може посилити питання, з якими вона зіткнеться з боку державних органів, коли оприлюднить свої токени”, — йдеться у повідомелнні.
Нагадаємо, користувачам Telegram дали функцію повністю видаляти особисту переписку у себе і співрозмовників.