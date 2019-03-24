Користувачі в Telegram зможуть повністю видаляти особисту переписку у себе і співрозмовників

КИЇВ. 25 березня. УНН. Мессенджер Telegram дозволив користувачам видаляти всю особисту переписку як у себе, так і у співрозмовників без терміну давності. Про це в неділю в своєму каналі повідомив засновник месенджера Павло Дуров, передає УНН.