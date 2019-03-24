Користувачі в Telegram зможуть повністю видаляти особисту переписку у себе і співрозмовників
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Мессенджер Telegram дозволив користувачам видаляти всю особисту переписку як у себе, так і у співрозмовників без терміну давності. Про це в неділю в своєму каналі повідомив засновник месенджера Павло Дуров, передає УНН.
“З сьогоднішнього дня ми дозволимо кожному користувачеві видаляти будь-яке повідомлення в приватному листуванні з обох сторін. Не має значення, хто і коли відправляв повідомлення, ви можете повністю це контролювати. Ви навіть можете стерти всю розмову з обох сторін, якщо захочете”, — написав Павло Дуров.
Раніше видалити можна було тільки власні повідомлення, відправлені за останні 48 годин.
Дуров також вказав, що розробники брали до уваги стурбованість користувачів можливими зловживаннями новою функцією і збереженням свого листування. “Ми ретельно обміркували цю проблему, але вважаємо, що перевага контролю над своїми слідами в цифровому просторі важливіше”, — написав Дуров.