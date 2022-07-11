NYT назвал боевика Игоря "Стрелкова" Гиркина "военным аналитиком"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Американское издание The New York Times назвало террориста, боевика так называемой "днр", военного преступника Игоря Гиркина "Стрелкова" "военным аналитиком", не указав при этом его роль в российско-украинской войне, пишет УНН.
Цитата
"Многие аналитики выражают сомнения относительно того, как долго россия сможет продолжать наступление на Украину без общей мобилизации. Игорь Гиркин, военный аналитик и постоянный критик стратегии по Украине, сказал, что россия не может завоевать всю страну без таковой", - говорится в публикации издания.
Детали
Далее по тексту "Стрелков" никоим образом не упоминается. Так же не упоминается и его участие в войне на стороне так называемой "днр" - российских марионеток, и причастность к сбитию пассажирского самолета рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года, доказана прокуратурой Нидерландов в суде.
Справка
Игорь Гиркин (Стрелков) – отставной офицер вооруженных сил рф, бывший полковник ФСБ, военный преступник. Участник российской вооруженной агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе на стороне россии, а также ряда других войн: в Приднестровье, Боснии, Чечне.
В Украине Гиркин обвиняется в терроризме, нарушении законов и обычаев войны и еще ряде преступлений, он объявлен в розыск.
С начала российского полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года ведет блог на Youtube, в котором "анализирует" ход полномасштабной войны