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NYT назвал боевика Игоря "Стрелкова" Гиркина "военным аналитиком"

NYT назвал боевика Игоря "Стрелкова" Гиркина "военным аналитиком"

Киев • УНН

 • 394816 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Американское издание The New York Times назвало террориста, боевика так называемой "днр", военного преступника Игоря Гиркина "Стрелкова" "военным аналитиком", не указав при этом его роль в российско-украинской войне, пишет УНН.

Цитата

"Многие аналитики выражают сомнения относительно того, как долго россия сможет продолжать наступление на Украину без общей мобилизации. Игорь Гиркин, военный аналитик и постоянный критик стратегии по Украине, сказал, что россия не может завоевать всю страну без таковой", - говорится в публикации издания.

Детали

Далее по тексту "Стрелков" никоим образом не упоминается. Так же не упоминается и его участие в войне на стороне так называемой "днр" - российских марионеток, и причастность к сбитию пассажирского самолета рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года, доказана прокуратурой Нидерландов в суде.

Справка

Игорь Гиркин (Стрелков) – отставной офицер вооруженных сил рф, бывший полковник ФСБ, военный преступник. Участник российской вооруженной агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе на стороне россии, а также ряда других войн: в Приднестровье, Боснии, Чечне.

В Украине Гиркин обвиняется в терроризме, нарушении законов и обычаев войны и еще ряде преступлений, он объявлен в розыск.

С начала российского полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года ведет блог на Youtube, в котором "анализирует" ход полномасштабной войны

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