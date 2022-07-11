NYT назвал боевика Игоря "Стрелкова" Гиркина "военным аналитиком"

Цитата

"Многие аналитики выражают сомнения относительно того, как долго россия сможет продолжать наступление на Украину без общей мобилизации. Игорь Гиркин, военный аналитик и постоянный критик стратегии по Украине, сказал, что россия не может завоевать всю страну без таковой", - говорится в публикации издания.

Детали

Далее по тексту "Стрелков" никоим образом не упоминается. Так же не упоминается и его участие в войне на стороне так называемой "днр" - российских марионеток, и причастность к сбитию пассажирского самолета рейса MH17 над Донбассом в июле 2014 года, доказана прокуратурой Нидерландов в суде.

Справка

Игорь Гиркин (Стрелков) – отставной офицер вооруженных сил рф, бывший полковник ФСБ, военный преступник. Участник российской вооруженной агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе на стороне россии, а также ряда других войн: в Приднестровье, Боснии, Чечне.

В Украине Гиркин обвиняется в терроризме, нарушении законов и обычаев войны и еще ряде преступлений, он объявлен в розыск.

С начала российского полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года ведет блог на Youtube, в котором "анализирует" ход полномасштабной войны