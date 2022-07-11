NYT назвав бойовика Ігоря “Стрєлкова” Гіркіна "військовим аналітиком"

Цитата

"Багато аналітиків висловлюють сумніви щодо того, як довго росія зможе продовжувати наступ на Україну без загальної мобілізації. Ігор Гіркін, військовий аналітик і постійний критик стратегії щодо України, сказав, що росія не може завоювати всю країну без такої", - йдеться у публікації видання.

Деталі

Далі по тексту "Стрєлков" жодним чином не згадується. Так само не згадується і його участь у війні на боці так званої "днр" - російських маріонеток, і причетність до збиття пасажирського літака рейсу MH17 над Донбасом в липні 2014 року, доведена прокуратурою Нідерландів у суді.

Довідка

Ігор Гіркін (Стрєлков) – відставний офіцер збройних сил рф, колишній полковник ФСБ, воєнний злочинець. Учасник російської збройної агресії проти України в Криму та на Донбасі на боці росії, а також низки інших воєн: у Придністров'ї, Боснії, Чечні.

В Україні Гіркін обвинувачується у тероризмі, порушенні законів та звичаїв війни та ще низці злочинів, він оголошений у розшук.

З початку російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року веде блог на Youtube, в якому "аналізує" перебіг повномасштабної війни