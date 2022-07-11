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NYT назвав бойовика Ігоря “Стрєлкова” Гіркіна "військовим аналітиком"

NYT назвав бойовика Ігоря “Стрєлкова” Гіркіна "військовим аналітиком"

Київ • УНН

 • 394819 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Американське видання The New York Times назвало террориста, бойовика так званих "днр", військового злочинця Ігоря Гіркіна "Стрєлкова" "військовим аналітиком", не вказавши при цьому його роль в російсько-українській війні, пише УНН.

Цитата

"Багато аналітиків висловлюють сумніви щодо того, як довго росія зможе продовжувати наступ на Україну без загальної мобілізації. Ігор Гіркін, військовий аналітик і постійний критик стратегії щодо України, сказав, що росія не може завоювати всю країну без такої", - йдеться у публікації видання.

Деталі

Далі по тексту "Стрєлков" жодним чином не згадується. Так само не згадується і його участь у війні на боці так званої "днр" - російських маріонеток, і причетність до збиття пасажирського літака рейсу MH17 над Донбасом в липні 2014 року, доведена прокуратурою Нідерландів у суді.

Довідка

Ігор Гіркін (Стрєлков) – відставний офіцер збройних сил рф, колишній полковник ФСБ, воєнний злочинець. Учасник російської збройної агресії проти України в Криму та на Донбасі на боці росії, а також низки інших воєн: у Придністров'ї, Боснії, Чечні.

В Україні Гіркін обвинувачується у тероризмі, порушенні законів та звичаїв війни та ще низці злочинів, він оголошений у розшук.

З початку російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року веде блог на Youtube, в якому "аналізує" перебіг повномасштабної війни

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