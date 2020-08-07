НСЖУ осуждает задержание украинских журналистов в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Национальный союз журналистов Украины осуждает задержание трех журналистов "Настоящего Времени" в Беларуси и подчеркивает, что выполнение профессиональных обязанностей - это не преступление. Об этом заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Национальный союз журналистов Украины обеспокоен информацией о задержании наших коллег, журналистов канала "Настоящее Время" (Радио Свобода) в Минске. Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк, известные украинские журналисты, и их коллега из России Юрий Баранюк освещают ход избирательной кампании в Беларуси для большой аудитории телеканала НВ. Выполнения профессиональных обязанностей - это не преступление, а норма", - написал Томиленко.
Также НСЖУ призывает белорусские власти уважать права журналистов и СМИ.
"Ожидаем оперативную информацию о судьбе наших коллег и надеемся, что их свободу не будут ограничивать", - отметил Томиленко.
Кроме того, он выразил солидарность с коллегами из независимой Белорусской ассоциации журналистов.
Напомним, в Минске в Беларуси задержали корреспондентов телеканала "Настоящее Время" - украинцев Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка, а также россиянина Юрия Бранюка.