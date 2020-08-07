НСЖУ засуджує затримання українських журналістів в Білорусі

“Національна спілка журналістів України стурбована інформацією про затримання наших колег, журналістів каналу „Настоящее Время“ (Радіо Свобода) у Мінську. Ірина Ромалійська та Іван Гребенюк, відомі українські журналісти, та їхній колега з Росії Юрій Баранюк висвітлюють перебіг виборчої кампанії в Білорусі для великої аудиторії телеканалу НВ. Виконання професійних обов’язків — це не злочин, а норма”, — написав Томіленко.

Також НСЖУ закликає білоруську владу поважати права журналістів та ЗМІ.

"Очікуємо на оперативну інформацію про долю наших колег і сподіваємося, що їх свободу не обмежуватимуть“, — зазначив Томіленко.

Окрім того, він висловив солідарність із колегами із незалежної Білоруської асоціації журналістів.

Нагадаємо, у Мінську в Білорусі затримали кореспондентів телеканалу “Настоящее Время” — українців Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка, а також росіянина Юрія Бранюка.