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НСЖУ засуджує затримання українських журналістів в Білорусі

НСЖУ засуджує затримання українських журналістів в Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Національна спілка журналістів України засуджує затримання трьох журналістів “Настоящего Времени” у Білорусі та наголошує, що виконання професійних обов’язків — це не злочин. Про це заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Національна спілка журналістів України стурбована інформацією про затримання наших колег, журналістів каналу „Настоящее Время“ (Радіо Свобода) у Мінську. Ірина Ромалійська та Іван Гребенюк, відомі українські журналісти, та їхній колега з Росії Юрій Баранюк висвітлюють перебіг виборчої кампанії в Білорусі для великої аудиторії телеканалу НВ. Виконання професійних обов’язків — це не злочин, а норма”, — написав Томіленко.

Також НСЖУ закликає білоруську владу поважати права журналістів та ЗМІ.

"Очікуємо на оперативну інформацію про долю наших колег і сподіваємося, що їх свободу не обмежуватимуть“, — зазначив Томіленко.

Окрім того, він висловив солідарність із колегами із незалежної Білоруської асоціації журналістів.

Нагадаємо, у Мінську в Білорусі затримали кореспондентів телеканалу “Настоящее Время” — українців Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка, а також росіянина Юрія Бранюка.

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