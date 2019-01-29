ЧП на рынке Ровно: взорвался киоск с шаурмой
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Сегодня в городе Ровно на территории рынка "Здолбуновский" произошел взрыв в помещении торгового киоска по продаже шаурмы. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
"По предварительной информации произошел взрыв станка по запеканию шаурмы. В результате взрыва были травмированы два человека, которых в состоянии средней тяжести госпитализированы в Ровенскую центральную городскую больницу", - говорится в сообщении.
Ранее в полиции Ровенской области сообщали, что на территории рынка взорвался газовый баллон.
В результате взрыва произошло возгорание киоска. Возгорание было ликвидировано первичными средствами пожаротушения (огнетушителем - ред.) до прибытия подразделений ГСЧС.
На месте происшествия работало 2 единицы спецтехники ГСЧС и 10 спасателей, а также экипаж патрульной полиции и бригады скорой медицинской помощи. Окончательная причина взрыва устанавливается.
Напомним, в Киеве на улице Здолбуновская у административного корпуса рынка взорвался газовый баллон.