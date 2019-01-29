НП на ринку Рівного: вибухнув кіоск з шаурмою

"За попередньою інформацією стався вибух верстата по запіканню шаурми. Внаслідок вибуху було травмовано двоє осіб, яких в стані середньої важкості госпіталізовано в Рівненську центральну міську лікарню", - йдеться у повідомленні.

Раніше в поліції Рівненської області повідомляли, що на території ринку вибухнув газовий балон.

Внаслідок вибуху сталося загорання кіоску. Загорання було ліквідовано первинними засобами пожежогасіння (вогнегасником - ред.) до прибуття підрозділів ДСНС.

На місці події працювало 2 одиниці спецтехніки ДСНС та 10 рятувальників а також екіпаж патрульної поліції та бригади швидкої медичної допомоги. Остаточна причина вибуху наразі встановлюється.

Нагадаємо, у Рівному на вулиці Здолбунівська біля адміністративного корпусу ринку вибухнув газовий баллон.



