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НП на ринку Рівного: вибухнув кіоск з шаурмою

НП на ринку Рівного: вибухнув кіоск з шаурмою

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Сьогодні в місті Рівне на території ринку "Здолбунівський" стався вибух в приміщенні торгового кіоску з продажу шаурми. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

"За попередньою інформацією стався вибух верстата по запіканню шаурми. Внаслідок вибуху було травмовано двоє осіб, яких в стані середньої важкості госпіталізовано в Рівненську центральну міську лікарню", - йдеться у повідомленні. 

Раніше в поліції Рівненської області повідомляли, що на території ринку вибухнув газовий балон.

Внаслідок вибуху сталося загорання кіоску. Загорання було ліквідовано первинними засобами пожежогасіння (вогнегасником - ред.) до прибуття підрозділів ДСНС.

На місці події працювало 2 одиниці спецтехніки ДСНС та 10 рятувальників а також екіпаж патрульної поліції та бригади швидкої медичної допомоги. Остаточна причина вибуху наразі встановлюється.

Нагадаємо, у Рівному на вулиці Здолбунівська біля адміністративного корпусу ринку вибухнув газовий баллон.

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