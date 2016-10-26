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Новую дорогу между пунктами пропуска с Венгрией и Румынией презентовали в Закарпатье

Киев • УНН

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УЖГОРОД-КИЕВ. 26 октября. УНН. Сегодня в Виноградовском районе Закарпатской области был открыт отремонтированный участок дороги, соединяющей пункт пропуска "Вилок" на границе с Венгрией и пропускной пункт "Дьяково" на украинско-румынской границе, передает корреспондент УНН.

На сегодня завершена работа по полной реконструкции пяти километров пути.

"Остались еще 2 километра дороги, которые не можем закончить из-за нехватки грузовых вагонов для транспортировки части материалов для ремонтных работ", - рассказал УНН председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

Кроме того, как добавил Г. Москаль, такой технологии по укладке дороги в Закарпатье еще не применяли.

"Высота основания дороги - около 30 сантиметров и 13 сантиметров высота асфальтового покрытия. Такого качества и технологий нет даже на трассе Киев-Чоп. К тому же был реконструирован и расширен мост на пути между двумя пропускными пунктами. Теперь здесь нормально могут курсировать все виды транспорта, в частности крупногабаритные грузовики, которые по старой разбитой дороге вообще не могли проехать", - отметил председатель Закарпатской ОГА.

Тендер на дорожные работы выиграла компания из Тернопольской области, а стоимость запланированных работ составила 54 миллионов гривен. Гарантия на эксплуатацию новой дороги составляет 15 лет.

Важным аспектом стало и то, что новая дорога соединила и два села Виноградовское - Пийтерфолво и Ботар. Местные жители говорят, что не помнят, когда в последний раз видели ремонт дороги, разве ямочный, и то редко.

"До ремонта автомобили по этому пути передвигались со скоростью до 5 километров в час. Грузовой транспорт, который направлялся на границу, в принципе здесь не мог проехать", - рассказали корреспонденту УНН местные жители с. Ботар.

Новая дорога, по сути лежит на пересечении трех стран - Украины, Румынии и Венгрии, - была необходима, прежде всего, иностранным перевозчикам, которым удобно пользоваться территорией Украины как транзитной, однако из-за разбитой дороги они часто выбирали объездные пути. На сегодня, как отмечают и местные жители, и пограничники, количество грузовиков, едущих через пункты пропуска в Виноградовском, увеличилось.

Как ранее сообщал, на Закарпатье отремонтируют дорогу за 2 млрд грн до конца 2018 года.

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