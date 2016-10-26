Нову дорогу між пунктами пропуску з Угорщиною та Румунією презентували на Закарпатті

На сьогодні завершено роботу з повної реконструкції п′яти кілометрів шляху.

“Залишилися ще 2 кілометри дороги, які не можемо закінчити через нестачу вантажних вагонів для транспортування частини матеріалів для ремонтних робіт”, — розповів УНН голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

Окрім того, як додав Г. Москаль, такої технології по вкладанню дороги на Закарпатті ще не застосовували.

“Висота основи дороги — близько 30 сантиметрів і 13 сантиметрів висота асфальтного покриття. Такої якості та технологій немає навіть на трасі Київ-Чоп. До того ж було реконструйовано і розширено міст на шляху між двома пропускними пунктами. Тепер тут нормально можуть курсувати усі види транспорту, зокрема великогабаритні вантажівки, які старою розбитою дорогою взагалі не могли проїхати”, — зазначив голова Закарпатської ОДА.

Тендер на дорожні роботи виграла компанія з Тернопільщини, а вартість запланованих робіт сягнула 54 мільйонів гривень. Гарантія на експлуатацію нової дороги становить 15 років.

Важливим аспектом стало й те, що нова дорога з′єднала й два села Виноградівщини — Пийтерфолво та Ботар. Місцеві мешканці кажуть, що не пам′ятають, коли востаннє бачили ремонт дороги, хіба ямковий, та й то рідко.

“До ремонту автомобілі цим шляхом пересувалися зі швидкістю до 5 кілометрів на годину. Вантажний транспорт, який прямував на кордон, в принципі тут не міг проїхати”, — розповіли кореспонденту УНН місцеві мешканці с. Ботар.

Нова дорога, що по суті лежить на перетині трьох країн — України, Румунії та Угорщини, — була необхідна, передусім, іноземним перевізникам, яким зручно користуватися територією України як транзитною, однак через розбиті дороги вони часто обирали об’їзні шляхи. На сьогодні, як зазначають і місцеві мешканці, і прикордонники, кількість вантажівок, що їдуть через пункти пропуску на Виноградівщині, збільшилася.

Як раніше повідомляв УНН, на Закарпатті відремонтують дорогу за 2 млрд грн до кінця 2018 року.