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Новоиспеченный миллионер Украины рассказал, как потратит выигранные в лотерею деньги

Новоиспеченный миллионер Украины рассказал, как потратит выигранные в лотерею деньги

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. В апреле этого года жителю Черкасской области Александру Древалю улыбнулась долгожданная удача - он купил выигрышный билет "Лото-Забава", который обогатил его сразу на 1 млн грн, передает УНН.

17 июня мужчина вместе с дочерью Верой пришли в студию "Лото-Забава", где рассказали, как им удалось стать миллионерами, и что теперь будут делать с выигранными деньгами. Мужчина признался, что имеет большой опыт игры в лотерею.

"С первого тиража играю. Где-то тиражей восемь пропустил, но не больше. А вот последние десять - играю регулярно. Обычно покупаю около 15, а то и 20 лотерейных билетов", - рассказал он.

Свой выигрышный лотерейный билет победитель приобрел в городе Чернобай. "Сначала я хотел поехать в Черкассы, чтобы приобрести лотерейные билеты. Но сын меня опередил - попросил съездить в город Чернобай, ему было нужно в военкомат. Я решил составить ему компанию, и пока сын решал свои вопросы, я посетил местный универмаг. Купил несколько лотерейных билетов, один из которых принес мне выигрыш в 1 млн грн", - рассказал мужчина.

И хотя Александр выиграл миллион месяц назад, он и его семья не забыли сладкий вкус первых минут победы.

"За проверку лотерейных билетов взялись я и моя сестра. Первый билет оказался проигрышным, сели за другой. Совпала одна линия, вторая, третья... Говорю сестре: "Я миллион выиграл!". А она мне - "Не верю". Помню, что тогда у меня сильно давление поднялось", - рассказал миллионер.

По словам миллионера, он и его близкие уже имеют планы на выигранные средства.

"Потратим деньги на лечение и ремонт дома. А еще нужно детям жилье купить", - рассказал миллионер "Лото-Забава".

Господин Александр стал 288-м миллионером "Лото-Забава", а за все время существования этой лотереи миллионерами и мультимиллионерами стали уже 293 украинца.

Украинские Национальные Новости

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