Новоспечений мільйонер України розповів, як витратить виграні в лотерею кошти

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КИЇВ. 18 червня. УНН. У квітні цього року жителю Черкаської області Олександру Древалю посміхнулася довгоочікувана удача - він купив виграшний білет “Лото-Забава”, який збагатив його одразу на 1 млн грн, передає УНН.

17 червня чоловік разом з донькою Вірою завітали до студії "Лото-Забава", де розповіли, як їм вдалося стати мільйонерами, та що тепер робитимуть з виграними коштами. Чоловік зізнався, що має великий досвід гри у лотерею.

"З першого тиражу граю. Десь тиражів вісім пропустив, але не більше. А от останні десять - граю регулярно. Зазвичай купую близько 15, а то і 20 лотерейних білетів", - розповів він.

Свій виграшний лотерейний білет переможець придбав у місті Чорнобай. "Спочатку я хотів поїхати у Черкаси, аби придбати лотерейні білети. Але син мене випередив - попросив з'їздити у місто Чорнобай, йому було потрібно у воєнкомат. Я вирішив скласти йому компанію, і допоки син вирішував свої питання, я завітав до місцевого універмагу. Купив кілька лотерейних білетів, один з яких приніс мені виграш у 1 млн грн", - розповів чоловік.

І хоча Олександр виграв мільйон місяць тому, він та його родина не забули солодкий смак перших хвилин перемоги.

"За перевірку лотерейних білетів взялися я та моя сестра. Перший білет виявився програшним, сіли за другий. Співпала одна лінія, друга, третя... Кажу сестрі: "Я мільйон виграв!". А вона мені - "Не вірю". Пам'ятаю, що тоді у мене добряче тиск піднявся", - розповів мільйонер.

За словами мільйонера, він та його близькі вже мають плани на виграні кошти.

"Витратимо гроші на лікування та ремонт будинку. А ще потрібно дітям житло купити", - розповів мільйонер “Лото-Забава”.

Пан Олександр став 288-м мільйонером "Лото-Забава", а за весь час існування цієї лотереї мільйонерами та мультимільйонерами стали вже 293 українця.

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