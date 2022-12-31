Новогоднее настроение: минобороны рф успокоило москвичей, что усилят боевые посты на ПВО в праздник

Как отметили в ведомстве, всего за период новогодних праздников и выходных дней нести боевое дежурство по противовоздушной обороне будут около 20 тыс. военнослужащих объединения ПВО-ПРО ВКС.

На объединение ПВО-ПРО особого назначения ВКС возложены задачи по противовоздушной и противоракетной обороне москвы и центрального промышленного района россии.

Напомним

26 декабря произошел взрыв на аэродроме "Энгельс-2". Это авиабаза ППС россии.

В Институте изучения войны подчеркивают, что взрывы на аэродроме в русском энгельсе, произошедшие утром 26 декабря, вызвали критику среди военного сообщества рф.

29 декабря на аэродроме снова звучали взрывы.

Расстояние от ближайшей подконтрольной Украине точки до Энгельса Саратовской области — около 1 тыс. километров, что дальше москвы.