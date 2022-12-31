Новорічний настрій: міноборони рф заспокоїло москвичів, що посилять бойові пости на ППО у свято
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Майже 2 тис. військовослужбовців у системі протиракетної оборони москви чергуватимуть на бойових постах у новорічну ніч, повідомили у міноборони рф, передає УНН.
Як зазначили у відомстві, всього за період новорічних свят та вихідних днів нестиме бойове чергування з протиповітряної оборони будуть близько 20 тис. військовослужбовців об'єднання ППО-ПРО ВКС.
На об'єднання ППО-ПРО особливого призначення ВКС покладено завдання з протиповітряної та протиракетної оборони москви та центрального промислового району росії.
Нагадаємо
26 грудня стався вибух на аеродромі "Енгельс-2". Це авіабаза ППС росії.
В Інституті вивчення війни наголошують, що вибухи на аеродромі в російському енгельсі, що сталися вранці 26 грудня, викликали критику серед військової спільноти рф.
29 грудня на аеродромі знову лунали вибухи.
Відстань від найближчої підконтрольної Україні точки до Енгельса саратовської області — близько 1 тис. кілометрів, що далі від москви.