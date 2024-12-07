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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новогодний декор своими руками: 5 простых идей

Киев  •  УНН

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Пошаговые инструкции создания праздничных декораций собственноручно: от елочных игрушек из картона до оригинальных подсвечников. Подробные списки необходимых материалов и процесс изготовления каждого украшения.

Праздничный декор, сделанный своими руками, придает празднику особого тепла и уюта. Поэтому вместо того, чтобы покупать готовый декор, попробуйте сделать украшения самостоятельно. Это не только сэкономит средства, но и подарит яркие эмоции от творческого процесса. 

УНН вместе с блогершей Ульяной Андрияшик собрали идеи для создания стильных и простых новогодних украшений, которые станут украшением вашего праздника.

Елочные игрушки из картона

Вам понадобится:

  • картон
  • белый маркер
  • нить или лента для подвешивания украшения
  • ножницы
  • карандаш 
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Для начала нарисуйте на картоне контуры будущих игрушек. Это могут быть звездочки, елочки, снежинки, шарики или имбирные человечки и домики как изображено фото. Далее аккуратно вырежьте заготовки при помощи ножниц. Белым маркером нанесите узоры на будущие украшения. По желанию, можно украсить игрушки блестками, добавить цветовые акценты или окантовать края золотистым или серебристым маркером. Далее необходимо сделать отверстие в изделии, и продеть через него нитку или ленту, чтобы игрушку можно было повесить на ветки елки. Также, такими игрушками можно украсить, например, рождественский венок.

Подставки под чашки

Вам понадобится:

  • плотный картон
  • шпагат джутовый двух видов
  • горячий клей
  • маркер
  • красная ткань или бумага
  • ножницы
  • карандаш
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Для создания подставки, сначала нужно начертить круг на картоне. Далее аккуратно вырезаем его по контуру. Нанесите каплю горячего клея на центр основания. Закрепите конец шпагата и начните формировать спираль, плотно прижимая жгут к основанию. Наносите горячий клей по мере намотки, чтобы шпагат прочно держался и не расходился. Следите, чтобы витки были ровными, а клей не выходил за края. Когда закончите наматывать шпагат, конечность закрепите каплей горячего клея. Жгут другого вида приклейте по краям изделия и сделайте рожки как показано на фото. Глаза оленят рисуем черным маркером. Также, делаем носик, для этого из красной ткани или бумаги вырезаем небольшой кружочек. Его тоже приклеиваем с помощью горячего клея.

Рождественский сапожок

Вам понадобится:

  • стакан
  • ткань
  • нить или лента
  • декоративные элементы (в нашем варианте колокольчик, но можно использовать что угодно другое)
  • вата или синтепон
  • горячий клей
  • ножницы
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Возьмите стакан-он станет основой для устойчивости сапожка. Оберните стакан тканью (можно взять красивую салфетку), и оставьте немного места для "носика" нашего сапожка. Туда необходимо положить чуточку ваты или синтепона. Соберите ткань сверху стакана, формируя "голенище" сапожка. Закрепите ее ниткой или лентой. Также, добавьте праздничных украшений: колокольчики, искусственную хвою, снежинки во что бы то ни стало. В таком сапожке можно что-то подарить или использовать как декор.

Праздничные банки

Вам понадобится:

  • небольшие баночки (например, из-под витаминов)
  • краска
  • декор: пуговицы, ленты
  • горячий клей
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Возьмите баночки небольшого размера и раскрасьте их в цвет, который захотите. Если баночка белая, то можно сделать сразу декор.здесь следуйте своей фантазии. Чтобы сделать баночку "Санту", как на фото, раскрасьте емкость в красный цвет. Далее задекларируйте пуговицами. Красками также можно нарисовать ремень с золотой пряжкой. Крышку баночки украсьте лентой. Использовать такие баночки можно как просто декор, так и для хранения безделушек.

Банка подсвечник

Вам понадобится:

  • банка
  • белый маркер
  • нить или лента
  • свеча
  • дополнительный декор (например, веточки елки / сосны)

Берем обычную стеклянную банку и рисуем на ней зимнюю экспозицию. Это может быть, например, заснеженный лес, домики, снеговики, снежинки, все, что у вас ассоциируется с зимой и новогодними праздниками. Далее верхушку банки декорируем красивой лентой или ниткой. Внутрь изделия можно поставить свечу, так у нас получится подсвечник. Или, как вариант, туда можно положить елочные или сосновые веточки, что тоже будет хорошо смотреться.

Алина Волянская

Алина Волянская

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