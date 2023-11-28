Новое правительство польского премьер-министра Моравецкого может не получить вотум доверия парламента
Киев • УНН
Новоназначенное правительство премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, в котором преобладают женщины и новые члены, рискует не получить вотум доверия, поскольку его правящая партия не имеет парламентского большинства.
Новое правительство премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, которое состоит преимущественно из женщин и "новых" лиц, может не получить вотум доверия от Сейма из-за отсутствия парламентского большинства. Об этом сообщает издание Euractiv, передает УНН.
Детали
Несмотря на победу на всеобщих выборах, правящая консервативная партия "Право и справедливость" (PiS, ECR) не смогла получить большинство, в отличие от коалиции трех оппозиционных блоков: Гражданской коалиции Дональда Туска (KO, EPP/S&D), центристской "Третьей дороги" (Renew/EPP) и "Левых" (S&D/Left).
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Несмотря на это президент Польши и бывший член ПиС Анджей Дуда назначил Моравецкого, который тоже является членом ПиС премьер-министром. В то же время вопреки усилиям Моравецкого, ни одна партия не приняла его приглашение на коалиционные переговоры.
Формально Матеуш Моравецкий имеет две недели, чтобы получить вотум доверия от Сейма для своего правительства. Если ему это не удастся, то новые министры, вероятно, проработают самое позднее до середины декабря.
Дополнение
Согласно Конституции, если правительство не избрано на первом этапе, Сейм берет на себя инициативу в формировании правительства. Сейм также избирает премьер-министра абсолютным большинством голосов, таким образом к власти может прийти лагерь Туска, а последний станет премьер-министром.
Напомним
Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге новое правительство во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким. Среди 18 фамилий - 10 женщин.
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Новое правительство польского премьер-министра Моравецкого может не получить вотум доверия парламента
Новоназначенное правительство премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, в котором преобладают женщины и новые члены, рискует не получить вотум доверия, поскольку его правящая партия не имеет парламентского большинства.
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