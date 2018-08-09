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Новый закон об органическом производстве: каких изменений ждать потребителям и операторам рынка

Киев • УНН

 • 13664 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Новый закон об органическом производстве создаст лучшие условия для производителей и удовлетворит потребности потребителей. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы комитета ВР по вопросам аграрной политики Александр Бакуменко, передает УНН.

Новый закон об органическом производстве: каких изменений ждать потребителям и операторам рынка

"Реализация положений проекта закона будет способствовать повышению конкурентоспособности отечественной органической продукции и расширению внешних рынков ее сбыта. Кроме этого, будет гарантировать потребителям уверенность в продуктах, маркированных как органические, окажет положительное влияние на защиту операторов органического рынка от недобросовестной конкуренции, а также обеспечит прозрачные условия ведения хозяйственной деятельности в сфере производства и обращения органических продуктов", - написал нардеп.

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Также, Законом устанавливаются основные принципы и требования к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции, основы правового регулирования органического производства, обращения органической продукции и функционирования рынка такой продукции, пояснил Бакуменко.

Также, определены правовые основы деятельности центральных органов исполнительной власти, субъектов рынка органической продукции и направления государственной политики в указанных сферах, добавил нардеп.

Напомним, по данным экспертов, продуктовый рынок Украины переполнен фальсификатом.

Фальсифицируют недобросовестные производители товары почти всех групп. Чаще всего - молочку и колбасные изделия. Немало подделок и среди промышленных товаров, таких как порошки или косметика.

Отдельную и значительную нишу фальсификата занимает алкоголь. Контрафактной продукции, по оценкам специалистов, сегодня на рынке Украины уже даже больше, чем легальной.

По словам депутата ВР Сергея Тригубенко, такому положению дел "способствовали": мораторий на проверки бизнеса и реформа в Госпродпотребслужбы, по результатам которой часть подразделений и функций контролирующего органа были отменены.

Добавим, что активисты ОО по защите прав потребителей пригрозили, что будут блокировать работу производителей фальсифицированных продуктов питания.

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