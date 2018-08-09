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Новий закон про органічне виробництво: яких змін чекати споживачам та операторам ринку

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Новий закон про органічне виробництво створить кращі умови для виробників та задовольнить потреби споживачів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник глави комітету ВР з питань аграрної політики Олександр Бакуменко, передає УНН.

Новий закон про органічне виробництво: яких змін чекати споживачам та операторам ринку

"Реалізація положень проекту Закону сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної органічної продукції і розширенню зовнішніх ринків її збуту. Крім цього, гарантуватиме споживачам впевненість у продуктах, маркованих як органічні, матиме позитивний вплив на захист операторів органічного ринку від недобросовісної конкуренції, а також забезпечить прозорі умови ведення господарської діяльності у сфері виробництва та обігу органічних продуктів", - написав нардеп.

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Також, Законом встановлюються основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, засади правового регулювання органічного виробництва, обігу органічної продукції та функціонування ринку такої продукції, пояснив Бакуменко.

Також, визначено правові основи діяльності центральних органів виконавчої влади, суб’єктів ринку органічної продукції та напрями державної політики у зазначених сферах, додав нардеп.

Нагадаємо, за даними експертів, продуктовий ринок України переповнений фальсифікатом.

Фальсифікують недобросовісні виробники товари майже усіх груп. Найчастіше – молочку та ковбасні вироби. Немало підробок і серед промислових товарів, таких як порошки чи косметика.

Окрему і значну нішу фальсифікату посідає алкоголь. Контрафактної продукції, за оцінками фахівців, сьогодні на ринку України вже навіть більше, аніж легальної.

За словами депутата ВР Сергія Тригубенка, такому стану справ "сприяли": мораторій на перевірки бізнесу і реформа в Держпродспоживслужбі, за результатами якої частина підрозділів і функцій контролюючого органу були скасовані.

Додамо, що активісти ГО по захисту прав споживачів пригрозили, що будуть блокувати роботу виробників фальсифікованих продуктів харчування.

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