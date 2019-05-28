Новый состав Европарламента и каким будет большинство

БУХАРЕСТ-КИЕВ. 28 мая. УНН. С 23 по 26 мая в странах-членах ЕС проходили выборы в Европарламент. Граждане ЕС, включая Великобританию, выбрали 751 представителя. Несмотря, на опасения относительно роста популярности правых популистов, традиционные партии – Европейская народная партия (ЕНП), Прогрессивный альянс социал-демократов (СД), а также Альянс либералов и демократов (АЛДЕ) сохранили свое определяющее влияние. В Европарламенте ожидают, что в июне политические силы сформируют фракции, после чего в июле пройдут заседания нового состава, а к осени начнется обсуждение бюджета ЕС и назначение на пост нового главы Еврокомиссии. Подробности по итогам евровыборов – в обзоре УНН.



Большинство проевропейских сил



На выборах в Европарламент 2019 отмечается рекордная за 20 лет явка избирателей – более 51%. Результаты евровыборов показали, что голоса в новом составе парламента ЕС распределились следующим образом: Европейская народная партия получит 180 мандатов, социал-демократы – 145, АЛДЕ – 109, Зеленые "Европейский свободный альянс", - 69, "Европейские объединении левые – лево-зеленые Севера" - 39; На правом фланге: "Европейские реформаторы и реформисты", крайне правые "Европа за свободу и демократию" - 54 получили 59 мест, "Европа наций и свобод" - 58.



Таким образом, опасения по поводу вероятного усиления крайне правого крыла и роста влияния евроскептиков в новом Европарламенте не подтвердились. При этом, свои позиции усилили либералы и "зеленые". В частности, успеху "зеленых" предшествовали массовые акции школьников и молодежи по всей Европе, целью которых было привлечь внимание к климатическим проблемам. В то же время идеи евроскептиков не получили ожидаемой поддержки, однако в некоторых странах крайне правые остаются популярными политическими силами.



Придется договариваться



Таким образом, распределение сил в новом Европарламенте показывает, что проевропейские силы все же преобладают, но традиционным политическим группам, формировавшим ранее большинство, – ЕНП и СД не хватит только их голосов для коалиции, как это было раньше. В сравнении с 2014 годом, когда ЕНП и СД имели большинство в 401 голос, в новом составе две политические группы имеют 325 мандатов. Потенциальными партнерами для коалиции являются либералы из АЛДЕ, число которых в этом созыве увеличилось на 48 мандатов выше, по сравнению с 2014 годом. Еще одним потенциальным партнером по коалиции могут стать "зеленые".



Вместе с тем, при любой конфигурации большинства, политическим группам придется искать точки соприкосновения для принятия ключевых решений, одним из которых в ближайшее время является дискуссия о назначении главы Еврокомиссии, еврокомиссаров и высокого представителя по внешним связям и политике безопасности.



Стоит отметить, что праворадикальная группа "Европа наций и свобод", в которую входит, в частности, французский "Национальный фронт" Марин Ле Пен и итальянская "Лига" Маттео Сальвини на национальном уровне получил ощутимую поддержку. Кроме того, в правом крыле сил, которые прошли в Европарламент польская партия "Право и справедливость", Шведские демократы и так далее. При этом, евроскептики и крайне правые силы получили меньше поддержки, чем ожидалось, и пока остаются разобщенными представителями в ЕП. Однако, если евроскептикам удастся сформировать группу, они станут ощутимой политической группой ЕП, способной влиять на повестку.