Новый год на самоизоляции: врач рассказала, кому можно прийти в гости к больному COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Новый год инфицированные коронавирусом люди будут вынуждены праздновать на самоизоляции. Некоторые из них встретят праздник в одиночестве или в онлайне с друзьями. Но врач-инфекционист Лариса Мороз рассказала УНН, кому можно все-таки посетить больных COVID-19 в Новый год, чтобы подбодрить и поднять настроение.
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Так, по словам Ларисы Мороз, посетить больного COVID-19 есть возможность у тех, кто уже переболел инфекцией. Поэтому перед посещением необходимо предварительно сдать ИФА-тест на антитела коронавируса. И при наличии высоких титров антител и, соответственно, иммунитета, можно посетить больного человека на самоизоляции, чтобы поздравить с новогодними праздниками и подбодрить.
"В принципе, если есть достаточное количество титров антител, то можно посетить больного. Если такая ситуация, что нужно, то да", - отметила она.
Но, по словам врача, наличие антител не означает, что можно пренебрегать средствами защиты. При контакте обязательно соблюдайте дистанцию, проветривайте помещение и надевайте маску.
"Советую не забывать о том, что помещение нужно проветривать. На всякий случай необходимо соблюдать дистанцию и надеть маску больному и посетителю", - подчеркнула она.
Также после посещения близкого человека с COVID-19, тщательно обработайте руки антисептиком, как только вышли за порог его жилища.