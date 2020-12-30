Новий рік на самоізоляції: лікар розповіла, кому можна прийти в гості до хворого на COVID-19

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Так, за словами Лариси Мороз, відвідати хворого на COVID-19 є можливість у тих, хто вже перехворів на інфекцію. Тож перед відвідинами необхідно попередньо здати ІФА-тест на антитіла коронавірусу. І за умови наявності високих титрів антитіл і, відповідно, імунітету, можна відвідати хвору людину на самоізоляції, щоб привітати з новорічними святами та підбадьорити.

“В принципі, якщо є достатня кількість титрів антитіл, то можна відвідати хворого. Якщо така ситуація, що потрібно, то так”, — зазначила вона.

Але, за словами лікарки, наявність антитіл не означає, що можна нехтувати засобами захисту. При контакті обов’язково дотримуйтесь дистанції, провітрюйте приміщення та надягайте маску.

“Раджу не забувати про те, що приміщення потрібно провітрювати. Про всяк випадок необхідно дотримуватися дистанції і вдягнути маску хворому і відвідувачу”, — наголосила вона.

Також після відвідання близької людини з COVID-19, ретельно обробіть руки антисептиком, щойно вийшли за поріг її житла.