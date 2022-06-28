Новый продукт от "Индустриалбанка" - депозит с гибкой доходностью до 20%

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. Новые реалии требуют новых подходов, потому процент дохода привязан к учетной ставке НБУ и меняется вслед за ней уже на следующий день, пишет УНН.

Гривневый депозит для физических лиц «Национальная перспектива» это ответ на новые вызовы в условиях военного времени. Договор заключается на один месяц и продлевается по соглашению сторон — по завершению любого месяца его можно закрыть. Доходность при текущей ставке НБУ сейчас составляет 20% в гривне.

Каким образом рассчитывается доходность?

Для расчета используется следующая формула: базовая ставка + процент дохода от депозитных сертификатов НБУ (сейчас 23%) -3% = 20%.

Депозитные сертификаты в свою очередь зависят от учетной ставки НБУ, которая сейчас составляет 25%. Если она меняется, то и изменения доходности депозита меняются по формуле. А поскольку используется так называемая процентная ставка «овернайт», то изменения наступают на следующий день.

Разбираться с формулах любят далеко не все, но таким образом весь процесс у клиента на виду и если происходят изменения процентной ставки по депозиту, то только ввиду объективных причин, а не каких-то внутренних банковских процессов.

Основные условия

Минимальная сумма вклада — 50 тыс. грн. Договор заключается на один месяц и автоматически продлевается. Если клиент решил забрать свой вклад, то в конце месяца он его получит вместе с процентами. Никакой пени и штрафов.

Пополнение депозита доступно в любой момент, как и досрочное снятие средств, если оно выше минимальной суммы вклада - 50 тыс. грн.

Управлять счетом можно на сайте или в мобильном приложении «Индустриал 24».

Перед запуском депозита «Национальная перспектива» банк прошел годовой аудит и дополнительную проверку состояния ликвидности и активов по 10.06.22 года. Аудитором «Индустриалбанка» выступила международная компания «из большой четверки» — «KPMG»

Кроме этого напоминаем, что с 13.04.22 действует Закон Украины 2180-IX, согласно которому введена 100% государственная гарантия по банковским вкладам физических лиц и ФЛП.

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