Новий продукт від "Індустріалбанку" - депозит з гнучкою прибутковістю до 20%
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Нові реалії вимагають нових підходів, тому відсоток доходу прив'язаний до облікової ставки НБУ і змінюється за нею вже наступного дня, пише УНН.
Гривневий депозит для фізичних осіб «Національна перспектива» – це відповідь на нові виклики в умовах воєнного часу. Договір укладається на один місяць і продовжується за згодою сторін — після завершення будь-якого місяця його можна закрити. Прибутковість за поточної ставки НБУ зараз становить 20% у гривні.
Як вираховується прибутковість?
Для розрахунку використовується наступна формула: базова ставка + відсоток доходу від депозитних сертифікатів НБУ (зараз 23%) – 3% = 20%.
Депозитні сертифікати, своєю чергою, залежать від облікової ставки НБУ, яка зараз становить 25%. Якщо вона змінюється, то й зміни прибутковості депозиту змінюються за формулою. А оскільки використовується так звана відсоткова ставка «овернайт», то зміни наступають наступного дня.
Розбиратися з формулами люблять далеко не всі, але таким чином весь процес у клієнта на виду, і якщо відбуваються зміни відсоткової ставки за депозитом, то через об'єктивні причини, а не якісь внутрішні банківські процеси.
Основні умови
Мінімальна сума вкладу – 50 тис. грн. Договір укладається на один місяць і автоматично продовжується. Якщо клієнт вирішив забрати свій внесок, то наприкінці місяця він його отримає разом з відсотками. Без жодної пені або штрафів.
Поповнення депозиту доступне в будь-який момент, як і дострокове зняття коштів, якщо воно вище за мінімальну суму вкладу - 50 тис. грн. Керувати рахунком можна на сайті або в мобільному додатку «Індустріал 24».
Перед запуском депозиту «Національна перспектива» банк пройшов річний аудит та додаткову перевірку стану ліквідності та активів до 10.06.22 року. Аудитором «Індустріалбанку» виступила міжнародна компанія «з великої четвірки» — «KPMG».
Окрім цього нагадуємо, що з 13.04.22 діє Закон України 2180-IX, згідно з яким запроваджено 100% державну гарантію з банківських вкладів фізичних осіб та ФОП.