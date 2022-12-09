Новый президент Бразилии подал в суд на Болсонару

Детали

"Оба иска, поданные в избирательный суд, преследуют цель запретить этим четырем мужчинам баллотироваться на выборах в будущем", - пишет Reuters.

Болсонар и его кандидат в вице-президенты, генерал армии в отставке Вальтер Брага Нето, с минимальным отрывом проиграли выборы. Во время предвыборной кампании Болсонару критиковал электронную систему голосования в стране, утверждая, что она открыта для фальсификаций.

Напомним

31 октября бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва совершил удивительное политическое возвращение, победив действующего президента Жаира Болсонара на одних из наиболее значимых выборов в истории страны. Болсонару обжаловал результаты выборов, которые он проиграл своему сопернику Луису Инасио Лули да Силви.