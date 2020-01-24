Новый премьер РФ Мишустин ввел надбавку к зарплате для силовиков за работу на акциях протеста
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин установил надбавку для полицейских, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, работающих на акциях протеста, передает УНН со ссылкой на постановления российского правительства.
Надбавку в размере до 100% оклада предусмотрена за работу “в условиях повышенной сложности” для сотрудников правоохранительных органов, служащих в Москве и Московской области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
На дополнительные выплаты могут претендовать сотрудники МВД, “участвующие в охране общественного порядка”, сотрудники Росгвардии, “участвующие в обеспечении правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий”.
“Принятые решения позволят повысить уровень социальной защищенности сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках Росгвардии, участвующих в обеспечении общественного порядка”, — отмечается в сообщении.
Летом в Москве проходили массовые протесты из-за недопуска нескольких десятков кандидатов несистемной оппозиции до выборов в городской парламент. На несогласованных шествиях 27 июля и 3 августа были задержаны более тысячи человек, а после санкционированного митинга-концерта 10 августа полиция задержала более 250 человек.
Напомним, Государственная Дума приняла в первом чтении предложенные российским президентом Владимиром Путиным изменения в конституцию.